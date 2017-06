Das Alter des Vaters wirkt sich offenbar auf die Intelligenz und die Interessen eines Kindes aus.

© Syda Productions - Fotolia.com

Söhne älterer Väter sind eher Nerds

Besonders intelligent und sehr auf ihre Interessen fokussiert: Diese Charaktereigenschaften weisen offenbar vor allem Jungen auf, die einen älteren Vater haben. Darauf deutet eine neue Studie aus Großbritannien und den USA hin, die im Fachblatt Translational Psychiatry veröffentlicht wurde.

Die neue Studie deutet darauf hin, dass es einige Vorteile haben kann, einen älteren Vater zu haben, im Hinblick auf Bildung und Karriere etwa. So zeigte sich, dass Söhne älterer Väter auf der "Nerd-Skala" der Wissenschaftler weit oben rangierten. Die Wissenschaftler hatten 15.000 US-amerikanische Zwillinge im Alter von zwölf Jahren auf Eigenschaften untersucht, die zu einem Nerd passen würden: darunter der Intelligenzquotient (IQ), ein starkes Interesse an einem bestimmten Thema wie Computer oder Technik und das Level sozialer Distanziertheit. Darüber hinaus wurden Eltern dazu befragt, inwieweit sich ihre Kinder darum kümmern, was andere von ihnen denken und ob sie ein spezielles Interesse haben, dass einen Großteil ihrer freien Zeit beansprucht. Mit all diesen Informationen entwickelten die Forscher einen "Nerd-Index", mit dem sie die Kinder einstuften.

Insgesamt waren Söhne ältere Väter intelligenter, mehr auf ihre Interessen fokussiert und machten sich weniger Sorgen darum, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Dieses Ergebnis blieb auch dann noch bestehen, wenn Faktoren wie sozialer und ökonomischer Status der Eltern, ihre Qualifikation oder Anstellung mit berücksichtigt wurden. Zusätzlich zeigte sich, dass Kinder, die mit zwölf eher die Eigenschaften eines Nerds hatten, später in Schultests besser abschnitten als ihre Altersgenossen, speziell in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern.

