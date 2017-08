Soziale Medien üben einen besonderen Reiz auf uns aus.

Warum wir Facebook & Co nicht widerstehen können

Wissenschaftler aus den Niederlanden und den USA haben untersucht, warum es vielen Menschen schwer fällt, auf die Nutzung von sozialen Medien zu verzichten. Die einfache Antwort lautet: Weil sie uns ein gutes Gefühl geben.

Selbst ein kurzer Blick auf ein Bild mit einem Facebook-Bezug, etwa das Logo oder einen Screenshot, kann der Studie zufolge bei Menschen, die soziale Medien besonders häufig nutzen, eine angenehme Reaktion hervorrufen. Und diese Reaktion wiederum verstärkt das Verlangen, soziale Medien zu nutzen. Dies berichten Dr. Guido M. van Koningsbruggen von der Freien Universität Amsterdam und Kollegen in der Fachzeitschrift Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. So bewerteten intensive Facebook-Nutzer, wenn sie zuvor ein Bild gesehen hatten, das mit dem sozialen Netzwerk in Verbindung stand, neutrale Bilder ansprechender als Studienteilnehmer, die Facebook weniger häufig nutzten. In einem zweiten Versuch zeigte sich zudem, dass die Reaktion auf die Signal-Bilder mit dem Verlangen, soziale Medien zu nutzen, in Zusammenhang stand.

Es sei die Kombination von angenehmen Gefühlen und Verlangen, die es so schwer mache, sozialen Medien zu widerstehen, so das Resümee der Forscher. Dies habe sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass es sich um eine erlernte Reaktion handle: Der Effekt sei vergleichbar mit Kindern, die lernen, dass sie durch Fehlverhalten Aufmerksamkeit bekommen oder mit Hunden, die mithilfe von Leckerlies stubenrein werden, sagt Koautorin Allison Eden von der Michigan State University. Solche erlernten Verhaltensweisen seien schwer wieder abzulegen. "Menschen lernen, dass es ein Belohnungsgefühl auslöst, wenn sie auf Facebook gehen", so Allison. Und selbst etwas so simples wie das Facebook-Logo oder die Facebook-Seite eines Freundes reiche aus, um diese positiven Gefühle herzustellen.

