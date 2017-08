Mit einer einfachen Strategien fällt es Wissenschaftlern zufolge leichter, gewisse Dinge im Kopf zu behalten.

Neue Gedächtnisstrategie hilft beim Erinnern

Sich eine konkrete Situation und die daraus folgende Konsequenz vorzustellen, kann einer kanadischen Studie zufolge dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Wie das gehen kann, erklären die Autoren der Arbeit.

Zum Beispiel so: Um nach einer Regenvorhersage im Wetterbericht das Haus nicht ohne Schirm zu verlassen, könnte es helfen, sich vorzustellen, wie die Spitze eines Regenschirms in das Türschloss gesteckt wird und dass die Tür deshalb nicht abgeschlossen werden kann. Diese mentale Übung könnte verhindern, dass man das Haus ohne Regenschirm verlässt, erklären die Wissenschaftler um Dr. Jennifer Ryan vom Baycrest's Rotman Research Institute und der University of Toronto. In ihrer Arbeit, an der 80 Studienteilnehmer zwischen 61 und 88 Jahren teilgenommen hatten, verbesserte sich die Gedächtnisleistung bei jenen, die sich eine Aktion und deren Folge vorgestellt hatten, am deutlichsten, wie die Forscher im Fachblatt Memory & Cognition berichten.

Ihre Ergebnisse seien Teil einer detaillierten Studie zu einer Gedächtnisstrategie, die als "unitization" (deutsch: Vereinigung) bezeichnet werde. Ein besseres Verständnis dieser Strategie könnte möglicherweise älteren Personen und Menschen mit einer Amnesie bei Problemen mit dem Gedächtnis helfen, so Ryan. "Frühere Studien haben gezeigt, dass die Vorstellung von zwei Objekten, die zu einem verschmelzen, Menschen mit Gedächtnisdefiziten helfen können", sagt die Professorin für Psychologie und Psychiatrie. Ihre Studie belege nun, dass es ebenfalls wichtig sei, das Verhältnis zwischen zwei Dingen zu verstehen.

