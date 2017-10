Frauen tuscheln sehr viel häufiger als Männer. Worum es dabei geht und was die Gründe dafür sind, haben Forscher jetzt analysiert.

Warum Frauen über andere tratschen

Klatsch und Tratsch ist nicht nur bei Frauen beliebt: Auch Männer lästern ab und zu und verbreiten Gerüchte über andere. Doch offenbar tratschen Frauen auch deswegen besonders gern, weil sie ihre potenziellen Rivalinnen schlecht machen wollen. Das zeigt eine neue Studie von Forschern der University of Ottawa in Kanada, die untersuchten, worüber Männer und Frauen am liebsten lästern und was ihre Gründe dafür sind.

Während Männer offenbar lieber über die Erfolge, den Wohlstand und die Sportlichkeit anderer reden, geht es bei Frauen vor allem um eines: das Aussehen und Styling anderer Frauen. Dies berichten die Forscher um Adam Davis im Fachmagazin "Evolutionary Psychological Science". Die Studie zeigt nicht nur, dass Männer und Frauen über unterschiedliche Themen lästern. Frauen tuschelten den Ergebnissen zufolge generell häufiger als Männer und lästerten vor allem dann mehr über andere, wenn sie um die Aufmerksamkeit eines Mannes buhlten. Frauen maßen Tratsch zudem einen größeren sozialen Wert bei, der es ihnen erlaubte, mehr Informationen über potenzielle Rivalinnen zu sammeln.

Für die Studie befragten die Forscher 290 kanadische Studierende zwischen 17 und 30 Jahren. Unter anderem ging es darum, wie sehr sie ihre Geschlechtsgenossen als Konkurrenz betrachten, wie häufig sie über andere lästern und ob sie es in Ordnung finden, über andere Menschen hinter deren Rücken zu reden. "Die Studie zeigt, dass Tratsch eine hochentwickelte Taktik ist, die im Kampf um das andere Geschlecht genutzt wird", so Davis. Tratschen sei demnach essentiell für zwischenmenschliche Beziehungen und nicht einfach nur ein schwacher Charakterzug, sind sich die Forscher sicher.

