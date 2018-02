Wer hin und wieder ein Scherz auf eigene Kosten macht, wirkt sympathischer und fühlt sich ausgeglichener.

Humor: Selbstironie stärkt die Psyche

Ein Humor, bei dem man über sich selber lacht, scheint das psychische Wohlbefinden zu fördern. Dies geht aus einer Studie hervor, in der Wissenschaftler die Konsequenzen von verschiedenen Arten von Humor untersucht hatten.

Die Forscher von der Universität Granada fanden heraus, dass Personen, die häufig selbstironisch sind, sich psychisch besser fühlen. Bei der Selbstironie macht man sich über sich selbst lustig, um die Wertschätzung anderer zu gewinnen. Dies widerspreche bisherigen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Humor-Psychologie, so die Forscher. Bis heute hätten viele wissenschaftliche Arbeiten eher darauf hingedeutet, dass sich selbstironischer Humor bei Menschen, die diesen häufig benutzten, ausschließlich negative psychisch auswirkt. Wie die Forscher im Fachblatt Personality and Individual Differences ausführen, sind selbstironische Menschen glücklicher. Auch ihre sozialen Beziehungen schien der Humor zu stärken, allerdings in geringerem Ausmaß.

"Die Ergebnisse stimmen zum einen mit dem positiven Tenor überein, der traditionell dem Akt des 'Über-sich-selbst-Lachens' in unserem Land zugeschrieben wird", sagt Jorge Torres Marín, einer der Autoren. Zum anderen deuteten sie darauf hin, dass die Auswirkung von selbstironischem Humor auf das Wohlbefinden unterschiedlich sein kann – je nach dem Ort, an dem Forschungsarbeiten stattfinden. Es sei daher wichtig, weitere Studien durchzuführen, die potenzielle kulturelle Unterschiede bei der Verwendung dieser Art von Humor analysierten.

