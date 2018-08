Gute Gene und ein gesunder Lebensstil: Das sind zwei Säulen für ein langes Leben.

Langes Leben: Wie die Mutter, so die Tochter

Ein hohes Lebensalter der Eltern kann offenbar einen Hinweis darauf geben, ob Töchter ebenfalls lange leben und gesund bleiben. Dies geht aus einer aktuellen Studie US-amerikanischer Wissenschaftler hervor.

Frauen, deren Mütter mindestens 90 Jahre alt wurden, hatten eine 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit als andere, ebenfalls die 90 zu erreichen - und zwar ohne unter Herzkrankheiten, Schlaganfall, Diabetes, Krebs oder Hüftfrakturen und anderen Gebrechen zu leiden. Dies berichten Forscher von der University of California in San Diego in der Fachzeitschrift Age and Ageing. Die Lebensspanne von Vätern alleine hatte dagegen keinen Einfluss auf ein längeres Leben und die Gesundheit von Töchtern. Erst in Kombination mit der mütterlichen Lebenszeit fiel auch die der Väter ins Gewicht. Erreichten beide Elternteile das 90. Lebensjahr, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit der Töchter für ein langes und gesundes Leben auf 38 Prozent, berichten die Forscher.

"Diese Frauen waren unabhängig und konnten ohne Einschränkung täglichen Aktivitäten wie Baden, Spazierengehen, Treppensteigen oder ihren Hobbys, zum Beispiel Golf, nachgehen", sagt Aladdin Shadyab. Der Wissenschaftler glaubt, dass eine Kombination aus Genen, Umwelt und Verhaltensweisen, die an nachfolgende Generationen weitergegeben werden, das Alter der Nachkommen beeinflussen kann. Weitere Studien seien nötig, um herauszufinden, wie bestimmte Faktoren und Verhaltensweisen mit den Genen interagieren und so das Altern beeinflussen. "Obwohl wir unsere Gene nicht selbst festlegen können, zeigt unsere Studie, wie wichtig es ist, gesunde Verhaltensweisen an unsere Kinder weiterzugeben", sagt Shadyab.

