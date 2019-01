Wer länger an einer Pizza riecht, möchte sie im Anschluss offenbar nicht mehr unbedingt essen.

Appetit auf Ungesundes durch Geruch vertreiben?

Haben Sie Lust auf Pizza oder Kekse? Schnuppern Sie einfach dran, denn wenn Sie es lange genug machen, vergeht der Appetit, und Sie sind eher mit Obst zufrieden. Dies ist das Ergebnis einer Studie aus den USA, deren Autoren annehmen, dass durch den Geruch das Belohnungssystem im Gehirn stimuliert wird und der Appetit dadurch nachlässt.

Eine neue Studie zeigt, dass Appetit durch Umgebungsgeruch befriedigt werden kann. Dies ist die erste Studie, die darauf hinweist, dass ein Sinn, in diesem Fall der Geruch, einen anderen) kompensieren kann - in diesem Fall den Geschmack. Möglicherweise liegt das daran, dass das Gehirn die Quelle des Genusses nicht unterscheidet.

Dr. Dipayan Biswas, Marketing-Professor am University of South Florida College of Business, stellte fest: "Umgebungsgeruch kann ein wirksames Mittel sein, um dem Appetit auf ungesunde Nahrungsmittel zu widerstehen. Subtile Sinnesreize wie Düfte können die Lebensmittelauswahl von Kindern und Erwachsenen effektiver beeinflussen als restriktive Maßnahmen."

Dabei besteht den Ergebnissen der Untersuchung nach ein direkter Zusammenhang zur Dauer: Teilnehmer, die weniger als 30 Sekunden dem Geruch von Keksen ausgesetzt waren, entschieden sich eher für einen Keks. Wenn der Keks-Geruch länger als zwei Minuten anhielt, nahmen sie stattdessen lieber Erdbeeren. Mit Pizza und Äpfeln wurden ähnliche Ergebnisse erzielt. Da gesunde Lebensmittel meist nicht viel Umgebungsgeruch abgeben, werden sie nicht mit Belohnungen verbunden und haben deshalb wenig Einfluss auf die Lebensmittelwahl.

