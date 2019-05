Kinder essen sogar Brokkoli, wenn ihnen die Vorteile klar werden.

Wie man Kinder dazu bringt, gesünder zu essen

Viele Kinder scheinen Gemüse oder Hülsenfrüchte für ungenießbar zu halten. Die Attraktivität gesunder Nahrungsmittel lässt sich jedoch mit einem einfachen Trick steigern: Werden ihnen positive Eigenschaften zugesprochen, die für Kinder interessant sind, macht sie das aus Kindersicht attraktiver.

"Iss deine Linsen, wenn du größer werden willst und schneller laufen möchtest." Solche und ähnliche kindgerechten Botschaften können Nahrungsmittel wie Tomaten, Paprika oder Hülsenfrüchte für Kinder attraktiver machen. Dies legt eine Studie von Forschern der Universitäten in Washington und Florida nahe, die im Fachblatt Journal of Nutrition Education and Behavior veröffentlicht wurde. Die Kinder, denen gesagt worden war, wie sie von gesundem Essen profitieren, aßen am Ende der Studie doppelt so viel gesunde Nahrungsmittel wie ihre Altersgenossen, denen das Essen ohne kindgerechte Botschaften vorgesetzt worden war.

"Jedes Kind möchte höher springen können, größer und schneller sein", sagte Prof. Jane Lanigan von der Washington State University. Durch diese Art von Beispielen sei das Essen für die Kinder attraktiver geworden. "Ich habe zwei Kinder und hätte wahrscheinlich einiges besser machen können, um sie zum gesunden Essen zu animieren. Wir wollten eine Lücke füllen, denn Eltern wird oft gesagt, was ihre Kinder essen sollten, aber nicht, wie sie dazu gebracht werden können, es zu essen. Und das ist schließlich entscheidend", sagte Lanigan.

Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass Kinder eher etwas Neues ausprobieren, wenn sie ein Lebensmittel wiederholt angeboten bekommen. Diese Forschung habe jedoch nicht den Kontext der Angebote betrachtet, so Lanigan. Um den Effekt kindgerechter Ernährungsphrasen zu den Vorteilen gesunder Nahrungsmittel zu testen, boten sie einer Gruppe von drei- bis fünfjährigen Kindern sechs Wochen lang zweimal pro Woche gesunde Lebensmittel an, von denen die Kinder zuvor gesagt hatten, dass sie sie nicht mögen, zum Beispiel Paprika, Tomaten, Quinoa und Linsen. Die Hälfte der Kinder erhielten zusätzlich altersgerechte Fakten über die Vorteile des Lebensmittels.

