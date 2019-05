Stressfaktor Zeitdruck: Viele Menschen haben heutzutage das Gefühl, nicht alles rechtzeitig zu schaffen.

Wird Stress bald mit einfachen Mitteln messbar?

Forscher der Universität von Cincinnati haben einen neuen Test entwickelt, mit dem sich Stresshormone einfach in Körperflüssigkeiten messen lassen. Sie hoffen, daraus eine simple Methode zu entwickeln, mit der Menschen zu Hause testen können, wann der Stress überhandnimmt.

Liegt es am Stress, wenn ich mich nicht wohl fühle? Oder hat sich mein Stresspegel verändert? Darüber könnte das neu entwickelte Gerät in Zukunft schnell Aufschluss geben. Es ist in der Lage, Stresshormone mit Hilfe von ultraviolettem Licht in einem Tropfen Blut, Schweiß, Urin oder Speichel nachzuweisen. Prof. Andrew Steckl vom College of Engineering and Applied Science der UC sagte: "Diese Stress-Biomarker sind in all diesen Flüssigkeiten zu finden, wenn auch in unterschiedlichen Mengen. Der Test liefert vielleicht nicht alle Informationen, aber er gibt einen Hinweis, ob Sie einen Fachmann brauchen."

Persönliche Erfahrungen haben seine Forschungen beeinflusst, denn er musste seinen kranken Vater oft zum Arzt bringen, um Tests durchführen zu lassen. "Ich dachte, es wäre großartig, wenn er die Tests einfach selbst durchführen könnte", so Steckl. "Dies ersetzt keine Labortests, kann aber den Patienten einen Fingerzeig geben."

Das Projekt wurde von der National Science Foundation und dem US Air Force Research Lab unterstützt. Steckl erläutert: "Piloten sind während der Missionen enormen Belastungen ausgesetzt. Die Bodenkontrolle möchte wissen, wann der Pilot nicht mehr in der Lage ist, seine Mission sicher zu steuern."

