Abenteuerlustig, spontan, charismatisch: Die Charaktereigenschaften der Ex-Partner ähneln sich bei vielen Menschen stark.

© contrastwerkstatt - Fotolia

Beziehung: Viele Menschen wählen immer denselben Typ

Wer gerade eine schwierige Beziehung beendet hat, nimmt sich vielleicht vor, es beim nächsten Mal mit einem anderen Charaktertypen zu versuchen. Sozialpsychologen stellten jedoch fest, dass dies möglicherweise leichter gesagt als getan ist: Eine aktuelle Studie zeigt, dass Menschen häufig immer wieder Beziehungen zu Menschen mit ähnlichen Persönlichkeiten aufnehmen.

Anzeige

Anhand von Daten einer mehrjährigen Studie über Paare und Familien analysierten Wissenschaftler der Universität in Toronto die Persönlichkeiten aktueller und früherer Partner von 332 Personen. Dabei stießen sie auf klare Übereinstimmungen in den Eigenschaften verschiedener Partner eines Menschen: Die Auswertung der Antworten ergab, dass die aktuellen Partner insgesamt stark den Ex-Partnern ähnelten, wie die Forscher in der Fachzeitschrift "Proceedings der National Academy of Sciences" berichten.

"Wenn eine Beziehung endet, führen die Menschen die Trennung häufig auf die Persönlichkeit ihres Ex-Partners zurück und entscheiden, dass sie eine andere Art von Person brauchen", sagte Studienautorin Yoobin Park. "Unsere Forschung legt aber nahe, dass es eine starke Tendenz gibt, dennoch wieder eine ähnliche Persönlichkeit auszuwählen."

Das muss aber nicht von Nachteil sein, denn in jeder Beziehung lernen die Menschen Strategien, um mit der Persönlichkeit ihres Partners umzugehen. Diese könnten bei einem neuen Partner mit ähnlichen Eigenschaften eine Basis sein, um darauf aufzubauen, glauben die Wissenschaftler.

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.