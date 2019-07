Nüsse enthalten viele gesunde Inhaltsstoffe, die sich offenbar auch positiv auf die Sexualfunktionen auswirken.

Täglich Nüsse für ein besseres Sexleben

Eine spanische Ernährungsstudie kam zu dem Schluss, dass der regelmäßige Verzehr von Nüssen bei Männern die Sexualfunktion verbesserte: Nicht nur die Spermienqualität, sondern auch ihr sexuelles Verlangen und die Orgasmusqualität steigerten sich.

Wissenschaftler aus Tarragona in Spanien haben festgestellt, dass der Verzehr von 60 Gramm Nüssen pro Tag die sexuelle Funktion bei Männern verbesserte. Im Rahmen des FERTINUTS-Projekts, in dem die Auswirkungen eines regelmäßigen Verzehrs von Nüssen auf die Samenqualität untersucht wurden, haben die Forscher gezielt auch nach Effekten auf die sexuelle Funktion gesucht. 83 Personen mit westlicher Ernährungsweise wurden in zwei Gruppen eingeteilt, von denen eine zusätzlich 14 Wochen lang 60 Gramm Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln aß. In Befragungen schilderten die Teilnehmer aus der "Nuss-Gruppe", dass sich ihr sexuelles Verlangen und die Orgasmusqualität gebessert hatten.

Schon zuvor hatte dieselbe Forschungsgruppe gezeigt, dass Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln die Spermienqualität verbesserten. Nun konnten sie auch nachweisen, dass sich die Sexualfunktion der Männer besserte. Die Forscher weisen aber darauf hin, dass weitere Studien mit mehr Teilnehmern erforderlich sind, um diese Ergebnisse zu bestätigen und festzustellen, wie die positiven Effekte entstehen.

Schätzungen zufolge leiden etwa 2 Prozent der Männer unter 40 Jahren, 52 Prozent der Männer im mittleren Alter und mehr als 85 Prozent der Männer über 80 Jahren an erektilen und sexuellen Dysfunktionen. Risikofaktoren für solche Funktionsstörungen sind Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, Stress und eine ungesunde Ernährung.

