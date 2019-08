Zeit im Grünen bessert die Laune nachhaltig. Dabei gilt: je mehr Bäume, desto besser.

So gut wie Weihnachten: Stadtparks heben die Stimmung

Je größer und je mehr Bäume, umso besser: Die Auswertung von unzähligen Tweets auf Twitter ergab, dass Besucher von Stadtparks positivere Nachrichten verschickten, und zwar durchschnittlich in ähnlich guter Stimmung wie zu Weihnachten. Wer sich unglücklich fühlt, sollte sich demnach einfach zu einem Spaziergang unter Bäumen im Park durchringen, um die Stimmung zu heben.

Ein Team von Wissenschaftlern der Universität von Vermont fand heraus, dass der Besuch eines Stadtparks einen Stimmungsschub wie an Weihnachten verursacht, dem mit Abstand glücklichsten Tag jedes Jahres auf Twitter. Drei Monate lang hatten die Forscher täglich Hunderte von Tweets untersucht, die von Menschen in 160 Parks in San Francisco gepostet wurden. "Wir haben festgestellt, dass in allen Tweets die Menschen in Parks glücklicher sind", sagte Aaron Schwartz, der die Studie leitete. "In großen Regionalparks mit ausgedehnter Baumbedeckung und viel Vegetation war der Effekt stärker. Kleinere Nachbarschaftsparks zeigten einen geringeren Anstieg der positiven Stimmung und vorwiegend asphaltierte Plätze hoben die Stimmung am wenigsten."

"In der Natur zu sein, bietet positive Effekte in Dimensionen, wie sie nicht in einem Geschäft zu kaufen oder auf einen Bildschirm herunterzuladen sind", sagte Chris Danforth, Professor für Mathematik an der Universität Vermont. Die Gründe dafür sind allerdings noch nicht im Einzelnen geklärt. Auch sind Twitter-Nutzer keine repräsentative Stichprobe aller Menschen, aber immerhin eine breite demografische Gruppe, die eine Echtzeit-Fernerkundung über Twitter-Posts erlauben und Wissenschaftlern ein Abbild der wechselnden Stimmungen sehr großer Gruppen liefern. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift People and Nature veröffentlicht.

ZOU



