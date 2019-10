Eine gesunde Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, kann depressive Symptome mindern.

Gesundes Essen und Fischöl-Kapseln gegen Depressionen

Den Ergebnissen einer neuen Studie zufolge bessert eine mediterrane Ernährung zusammen mit Fischöl-Kapseln die psychische Gesundheit, lindert Depressionen und erhöht die Lebensqualität. Die sozialen Interaktionen, die die Teilnehmer der Studie während ihres Kochkurses hatten, verstärkten vermutlich diesen positiven Effekt.

Ernährungsberatung, alle zwei Wochen ein Kochkurs und zwei Mal täglich Fischöl-Kapseln mit je 450 Milligramm Docosahexaensäure (DHA) und 100 Milligramm Eicosapentaensäure (EPA) bewirkten, dass sich die Ernährungsgewohnheiten der Studienteilnehmer deutlich verbesserten und sie mehr Gemüse, Früchte, Nüsse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte zu sich nahmen, während sie auf ungesunde Zwischenmahlzeiten und Fleisch häufiger verzichteten.

Die positiven Effekte der gesunden Ernährung und der Omega-3-Fettsäuren zeigten sich den australischen Wissenschaftler zufolge sowohl nach drei als auch nach sechs Monaten: Angst, Stress und negative Emotionen nahmen deutlich ab, während die Lebensqualität der Testpersonen zunahm. Im Vergleich zur Kontrollgruppe sanken die Depressionswerte um 45 Prozent.

Aber auch in der Kontrollgruppe, deren Ernährung unverändert blieb, zeigten sich positive Effekte auf die psychische Gesundheit, jedoch nicht so stark wie in der Testgruppe. Sie trafen sich ebenfalls drei Monate lang alle 14 Tage und ging dort sozialen Aktivitäten nach, was die Situation der Kochkurse der Testgruppe nachahmen sollte. Die Forscher nehmen an, dass sich bei ihnen die soziale Komponente positiv auf die Psyche ausgewirkt hat.

