Anhand der Bakterien, die auf und in uns leben, können Forscher unser Alter bestimmen.

© iStock.com/monkeybusinessimages

Mikrobiom verrät das Alter einer Person

Die komplexen Gemeinschaften von Mikroben, die auf der Haut, im Mund und im Darm leben, werden von Faktoren wie Ernährung, Umwelt und Lebensgewohnheiten beeinflusst. Diese können sich im Laufe des Lebens verändern. Forscher haben jetzt gezeigt, dass sie anhand des Mikrobioms das Alter einer Person bestimmen können.

Anzeige

Mit Hilfe einer Methode, die auf maschinellem Lernen basiert, ist es Forschern der University of California in San Diego gelungen, das Alter einer Person zu bestimmen. Am besten funktionierte das mit Hautproben, deren mikrobielle Zusammensetzung das Alter auf 3,8 Jahre genau anzeigte. Bei Proben aus dem Mund betrug die Genauigkeit 4,5 Jahre und bei einer Stuhlprobe 11,5 Jahre. In der Mundhöhle oder im Darm von jungen Menschen (18 bis 30 Jahre) waren tendenziell vielfältigere Arten zu beobachten als bei Personen ab 60 Jahren. In der Zusammensetzung der Darmmikrobiome stellte das Team geschlechtsspezifische Unterschiede fest, aber nicht bei den Mund- und Hautmikrobiomen.

Vor einigen Jahren hatten Forscher der Washington University das "mikrobielle Alter" des Darmmikrobioms mit dem tatsächlichen Alter bei unterernährten Säuglingen in den ersten Lebensmonaten miteinander verglichen und festgestellt, dass der Unterschied zwischen tatsächlichen und mikrobiellem Alter mit der Entwicklungsreife der Kinder zusammenhängt. Daraus wuchs die Idee, dies auch bei Erwachsenen zu untersuchen.

Dafür wurden Proben von Gesunden auf der ganzen Welt untersucht: 4.434 Stuhlproben aus den USA und China, 2.550 Speichelproben aus den USA, Kanada, Großbritannien und Tansania sowie 1.975 Hautproben aus den USA und Großbritannien.

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.