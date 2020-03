Obst und Gemüse steht während der Schwangerschaft am besten täglich auf dem Speiseplan.

Schwangerschaft: Macht Obst Babys schlau?

Vor einigen Jahren haben Forscher festgestellt, dass Babys, deren Mütter in der Schwangerschaft viel Obst gegessen hatten, eine bessere Wahrnehmung haben. Aus der Untersuchung ließ sich aber nicht folgern, dass der Obstverzehr auch die Ursache dafür war. Neue Studien mit Ratten zeigen nun: Die Nachkommen von Muttertieren, die Fruchtsaft bekommen hatten, schnitten in Gedächtnistest besser ab.

Babys von Ratten, deren Müttern während der Trächtigkeit Fruchtsaft angeboten worden war, schnitten in Tests mit Labyrinthen und Versuchen zum Angstverhalten deutlich besser ab – so, wie Beobachtungsstudien am Menschen und Tierversuche mit Fruchtfliegen es bereits angedeutet hatten.

"Unsere Forschung knüpfte an die Ergebnisse der ursprünglichen CHILD-Kohortenstudie an, in der festgestellt wurde, dass der Obstkonsum bei schwangeren Müttern die Wahrnehmung von Säuglingen bis zu einem Jahr nach der Geburt beeinflusst", sagte Claire Scavuzzo, die die Experimente mit ihrer Kollegin Rachel Ward-Flanagan durchgeführt hatte.



Gesunde Ernährung für Schwangere

Für werdende Mütter könnte dies eine Möglichkeit sein, auf natürliche Weise die Gehirnentwicklung ihrer ungeborenen Kinder zu fördern. "Die Idee, dass Ernährung auch die psychische Gesundheit und die Wahrnehmung beeinflussen kann, hat erst vor kurzem an Bedeutung gewonnen", sagte Ward-Flanagan. "Wir wollen unseren Kindern den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Nach unseren Erkenntnissen scheint eine mit Obst angereicherte Ernährung ein möglicher Weg zu sein, dies zu tun."

