Aromatherapie bei Stress im Job

Pflegekräften, die unter Stress, Angst, Erschöpfung oder Überforderung leiden, könnte eine Aromatherapie helfen. In einer Pilotstudie hinterließ eine Mischung aus Zitrus-Aromen bei Krankenpflegerinnen eines Krebszentrums ein deutlich besseres Gefühl bei der Bewältigung ihrer Arbeit.

Acht Wochen lang trugen 19 Krankenschwestern vom Infusionszentrum eines onkologischen Instituts für mehrere Stunden täglich Aufnäher mit einer Mischung aus ätherischen Ölen von Zitrone, Orange, Mandarine, rosa Grapefruit, Zitronengras, Limette und Pfefferminze. Nach der Aromatherapie gaben sie in Befragungen an, sich deutlich weniger gestresst, ängstlich, müde und überfordert zu fühlen: Das Ausmaß an Angst und Müdigkeit war um 40 Prozent gesunken, Stress und das Gefühl der Überforderung hatten um die Hälfte abgenommen.

Studienleiterin Dr. Marian Reven von der West Virginia University School of Nursing erläuterte: "Krankenpfleger auf Krebsstationen sind einer einzigartigen Art von Stress ausgesetzt. Es gibt so viele Krebsarten, die als chronische Krankheiten gelten, dass die Pflegekräfte des Onkologie-Infusionszentrums diese Menschen häufig jahre- statt monatelang sehen. Sie kennen sie und investieren in ihr Leben."



Ätherische Öle oder natürliche Produkte?

Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass sich auch Menschen durch Aromatherapie besser fühlen können, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten. Reven betont jedoch, dass es wichtig sei, hochwertige ätherische Öle zu verwenden. Man müsse aber nicht einmal besondere Produkte kaufen, um in den Genuss der Aromatherapie zu kommen: "Backen ist Aromatherapie. Eine Orange zu zerschneiden ist Aromatherapie. Wir verwenden Aromatherapie die ganze Zeit."

