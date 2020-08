Im Internet werden derzeit Diäten mit dem Schwangerschaftshormon HCG angepriesen.

© Piyapong Thongcharoen/iStockphoto

HCG: Experten warnen vor Diät mit Schwangerschaftshormon

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA warnt vor Diät-Produkten, die humanes Choriongonadotropin (HCG) enthalten. HCG ist ein Hormon, das von der Plazenta während der Schwangerschaft produziert wird, und es ist nicht für Diäten geeignet. Im besten Falle ist es wirkungslos, eine solche Diät kann aber auch gefährlich werden.

Anzeige

Die Food and Drug Administration (FDA) rät Verbrauchern dringend von HCG-Diätprodukten ab. Solche Produkte werden in der Regel in Form von Tropfen, Pellets und Sprays zum Einnehmen verkauft – meist in Verbindung mit einer Diät, die auf etwa 500 Kalorien pro Tag begrenzt ist. Das Versprechen: Die Produkte sollen angeblich den Stoffwechsel "zurückzusetzen", abnormale Essgewohnheiten ändern und man könne in 4 bis 6 Wochen bis zu 15 Kilogramm abnehmen.

Carolyn Becker, Direktorin des Amtes für nicht genehmigte Arzneimittel und Kennzeichnungskonformität bei der FDA erläutert, dass HCG nur der Werbung dient: "Diese Produkte werden mit unglaublichen Behauptungen vermarktet, und die Leute denken, dass HCG funktionieren muss, wenn sie abnehmen. Der Gewichtsverlust ist aber auf die starke Kalorieneinschränkung zurückzuführen, nicht auf HCG."

Extrem kalorienarme Diäten sind ungesund

Eine Diät mit nur 500 Kalorien pro Tag ist nicht nur ungesund, sondern auch gefährlich. Menschen, die sich so restriktiv ernähren, haben ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen wie Gallensteinbildung, Herzrhythmusstörungen und Störungen des Mineralienhaushalts, der die Funktion der Muskeln und Nerven gewährleistet. Nur unter einer strengen und ständigen ärztlichen Überwachung sind solche Diäten in bestimmten Fällen geeignet, weil sichergestellt werden muss, dass es nicht zu möglicherweise lebensbedrohlichen Nebenwirkungen kommt.

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.