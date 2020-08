Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, um gesund zu bleiben.

Lieber zur Arbeit laufen als Spazieren gehen

Wer aus einem bestimmten Grund zu Fuß geht, zum Beispiel zur Arbeit oder zum Supermarkt, läuft schneller und fühlt sich gesünder als Personen, die ohne Ziel Spazieren gehen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Ohio State University in den USA.

Für die Gesundheit macht es offenbar einen Unterschied, ob wir nur zur Entspannung einen Spaziergang machen oder ein bestimmtes Ziel zu Fuß erreichen wollen. Dies berichten die Wissenschaftler aus Ohio im Journal of Transport and Health. "Wir haben herausgefunden, dass sich Personen gesünder fühlen, wenn sie regelmäßig zu Fuß ein festes Ziel wie etwa den Arbeitsplatz ansteuern, und dass solche Fußwege gut in die Alltagsroutine integriert werden können", sagt Studienautor Gulsah Akar.

Die Studie zeigt außerdem, dass Personen, die ein bestimmtes Ziel haben, schneller laufen: durchschnittlich 4,3 Kilometer pro Stunde. Bei einem einfachen Spaziergang lag die Geschwindigkeit im Schnitt bei 4 km/h.

"Wir sind davon ausgegangen, dass Gehen in jedem Fall gut für die Gesundheit ist. Das stimmt auch, aber ein Spaziergang mit einem bestimmten Ziel hat offenbar einen noch größeren Effekt auf die Gesundheit", sagt Akar. Für die Studie wurden Daten von 125.885 Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren untersucht. Die Teilnehmer sollten ihren Gesundheitszustand einschätzen und angeben, wie lange sie täglich zu welchem Zweck zu Fuß gehen.

