Während des Lockdowns hat der Lärmpegel in Städten spürbar abgenommen.

Weniger Lärm während der Covid-19-Pandemie

Die Coronavirus-Pandemie hat viele Menschen hart getroffen. Ein kleiner Trost: Da viele Menschen zu Hause geblieben sind, nahm der Umgebungslärm ab und erreichte einen Pegel, der der Gesundheit deutlich zuträglicher war. Das berichten US-Forscher in dem Fachmagazin "Environmental Research Letters".

Anhand der Daten von Smartphones und -watches stellten die Forscher fest, dass der Lärmpegel während des Lockdowns im März und April im Vergleich zu Januar und Februar um fast drei Dezibel zurückgegangen war. Dies stellte eine Halbierung der Schallenergie dar. "Das ist eine enorme Reduzierung des Lärms und könnte im Laufe der Zeit einen großen Einfluss auf die allgemeine Gesundheit der Menschen haben", erklärt der Wissenschaftler Rick Neitzel von der University of Michigan.

Der Tagesdurchschnitt sank von ursprünglich 73,2 auf 70,6 Dezibel während des Lockdowns. Alles, was über einem Wert von 70 dB liegt, kann mit der Zeit das Gehör schädigen: Chronische Schallbelastung ist mit Hörverlust, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen verbunden.

Keine Unterschiede zwischen Wochentag und Wochenende

Anfangs war der größte Rückgang der Schallbelastung an den Wochenenden zu verzeichnen. Aber als die Menschen zunehmend im Home-Office arbeiteten, begann sich der Umgebungslärm anzugleichen, bis es schließlich kaum noch Unterschiede zwischen dem Geräuschpegel an Wochenenden und Wochentagen gab.

Die Daten wurden in vier verschiedenen US-Bundesstaaten gesammelt, und die Muster der Lärmreduzierung spiegelten die von jeder Regionen eingeführten Lockdown-Maßnahmen wider: "Kalifornien und New York hatten drastische Lärmreduzierungen, die sehr schnell erfolgten, während der Effekt in Florida und Texas etwas geringer war", sagte Neitzel. Dies sei darauf zurückzuführen, dass der Lockdown in einigen Regionen umfangreicher oder schneller durchgeführt wurde als in anderen.

