Werden Desinfektionsmittel knapp, ist das vor allem für Arztpraxen und Krankenhäuser ein großes Problem.

© iStock.com/kzenon

Knappheit wegen Coronavirus: Apotheker dürfen Desinfektionsmittel jetzt selbst herstellen

Die Angst vor einer möglichen Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 ist groß: In vielen Apotheken, Supermärkten und Drogerien sind Desinfektionsmittel seit Wochen vergriffen. Nun dürfen Apotheker sie auch selbst herstellen, die Bundesstelle für Chemikalien hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erteilt.

Die derzeit hohe Nachfrage nach Desinfektionsmitteln führt zu spürbaren Engpässen in Arztpraxen und Kliniken, wo das Desinfizieren von Händen und Oberflächen zwingend notwendig ist. Um Abhilfe zu schaffen, könnten Apotheken zwar Desinfektionsmittel selbst herstellen, bislang war ihnen dies jedoch aufgrund der EU-Biozidverordnung untersagt. Das hat sich nun geändert: Die Bundesstelle für Chemikalien sieht aktuell eine "Gefahr für die öffentliche Gesundheit", und hat die Produktion in Apotheken in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für 180 Tage erlaubt.

Die Verfügung gilt für die Herstellung von 2-Propanol-Wasser-Gemischen 70 Prozent (V/V) sowie die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Formulierung. Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat dazu eine Handlungsempfehlung für die Apotheken erstellt.

Für den privaten Bereich empfiehlt die ABDA vor allem häufiges und gründliches Händewaschen mit Seife. Die Anwendung von Desinfektionsmitteln sei vor allem für Situationen gedacht, in denen über längere Zeit die Hände nicht gewaschen werden können.

PZ/NK





