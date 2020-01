Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.

Coronavirus: Wuhan abgeriegelt

Die chinesische Metropole Wuhan steht unter Quarantäne, die Weltgesundheitsorganisation berät bei einer Krisensitzung, ob der internationale Gesundheitsnotstand auszurufen ist und täglich steigt die Zahl der Erkrankten weiter – aktuell auf über 500 Personen. Ein neuartiges Coronavirus sorgt aktuell weltweit für Aufregung. Wie viel Grund zur Sorge besteht in Europa?

Virus könnte von Schlangen stammen

Das Auftreten des neuen Coronavirus wird mit einem Fischmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan in Zusammenhang gebracht, auf dem auch Handel mit Wildtieren betrieben wird. Chinesische Wissenschaftler gehen nach einer Genanalyse davon aus, dass das Virus wahrscheinlich von Schlangen auf den Menschen übergesprungen ist. Mittlerweile sind auch Personen erkrankt, die sich nicht auf dem genannten Markt aufgehalten haben sowie medizinisches Personal. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gilt damit als sicher. Das neuartige Coronavirus löst grippeähnliche Symptome wie Fieber und Atembeschwerden aus. Äußerlich ist eine durch dieses Virus verursachte Erkrankung nicht von einer Grippe zu unterscheiden, nur eine Analyse im Labor ermöglicht eine genaue Diagnose. Spezielle Medikamente gibt es bislang nicht, ebensowenig einen Impfstoff. Die Behandlung erfolgt demnach nur symptomatisch. An Lungenentzündungen infolge der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus starben bisher 17 Personen.

Gefahr für Deutschland und Europa?

Das Auswärtige Amt schätzt das Risiko für deutsche Reisende in China als moderat ein. Reisende sollten aber den Kontakt zu kranken Menschen und Tieren vermeiden sowie auf eine besonders sorgfältige Handhygiene zu achten. Die Ausreise aus Wuhan ist momentan nicht möglich, da sämtliche Verkehrsanbindungen gekappt sind. Die chinesischen Behörden versuchen auf diese Weise, die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. In Deutschland selbst sind bisher keine Fälle des neuartigen Coronavirus bekannt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist das Risiko einer Ansteckung für die Bevölkerung in Deutschland sehr gering.

