Ob ein geöffnetes Milchprodukt noch haltbar ist, lässt sich ganz einfach mit einem Geruchs- oder Geschmackstest herausfinden.

© iStock.com/karandaev

Wie lange ist angebrochene Sahne haltbar?

Lebensmittel landen oft zu Unrecht im Müll: Meist sie sind länger haltbar, als viele Verbraucher annehmen. Das gilt auch für Sahne. Ist die Packung geöffnet, bleibt Sahne gekühlt noch mehrere Tage genießbar.

Ob geöffnete Milchprodukte ohne Bedenken gegessen werden kann, lässt sich der Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft (LVBM) zufolge schnell herausfinden. Eine einfache Prüfung mit allen Sinnen schaffe Klarheit: Sei kein Schimmel im Becher oder auf der Sahne zu sehen und wirke das Milchprodukt optisch genießbar, folgen Geruchs- und Geschmackstest: "Riecht und schmeckt die Sahne sauer oder bitter, muss sie entsorgt werden", sagt Hans Schmaus, Käse und Milchexperte der LVBM. Seien dagegen keine Veränderungen in Farbe, Konsistenz, Geruch oder Geschmack bemerkbar, könne die Sahne bedenkenlos konsumiert werden.

Tipp: Frische Sahne lässt sich laut LVBM prima einfrieren. "Entweder volle Becher frosten und im Kühlschrank auftauen lassen, oder Eiswürfelbehälter mit flüssiger Sahne befüllen und in das Eisfach legen", so Schmaus. Später die gefrorenen Sahnewürfel während der Zubereitung in den Topf geben und damit Gericht verfeinern. Auch geschlagene Sahne eigne sich fürs Eisfach: "Routinierte Bäcker frieren fertige Sahnehäubchen ein, die dann jederzeit auf den Kuchen gelegt werden können."

NK