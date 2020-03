Um sich vor den Komplikationen einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, empfehlen Experten eine Impfung gegen Pneumokokken.

Coronavirus: Impfung gegen Lungenentzündung für alle ab 60

Einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2 gibt es bislang noch nicht. Angesichts der schnellen Verbreitung des Virus wird jedoch allen Risikogruppen geraten, sich gegen andere Erreger impfen zu lassen, die die Lunge angreifen: Pneumokokken.

An einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2 wird weltweit intensiv geforscht. Vor Sommer 2021 ist Experten zufolge jedoch nicht damit zu rechnen. Mediziner raten Risikogruppen wie älteren und chronisch kranken Menschen deswegen besonders jetzt zur Pneumokken-Impfung, da diese Erreger die Lunge angreifen.

Was ist der Grund?

Der Virologe Professor Dr. Christian Drosten von der Charité in Berlin erklärte die Hintergründe in einem Podcast auf "NDR Info". Von der Grippe sei bekannt, dass die auslösenden Influenzaviren die Immunzellen der Lunge stören, sodass das Risiko für eine nachfolgende bakterielle Pneumonie steige. Häufig seien dies Bakterien, in der Regel Pneumokokken, die ohnehin im Rachen vorhanden seien und aufgrund der Immunstörung die Überhand gewinnen könnten. An dieser klassischen Lungenentzündung "sterben die meisten in der Influenza-Infektion", sagte Drosten. Gegen Pneumokokken kann man impfen. Die Impfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) allen Menschen über 60 Jahren und chronisch Kranken.

SARS-CoV-2 sei zwar kein Influenzavirus, befalle aber auch die Lunge. Dahei sei es eine logische Überlegung, so der Virologe, sich durch eine Pneumokokken-Impfung gegen eine mögliche folgende Lungenentzündung zu schützen. Diese trete bei SARS-CoV-2-Infektionen nach bisherigen Daten seltener auf als bei der Grippe. "Aber dennoch ist es nicht schädlich, diese Impfung zu machen, wenn man sich gegen Eventualitäten schützen will", betonte Drosten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ruft angesichts der aktuellen Situation dazu auf, sich impfen zu lassen.

Macht die Grippeimpfung jetzt noch Sinn?

Auch eine saisonale Grippeimpfung sei jetzt für Risikogruppen noch sinnvoll, obwohl die Grippewelle gerade auslaufe und der Aufbau des Immunschutzes in der Regel zwei Wochen benötige. Aber gerade mit einer zusätzlichen Grippeimpfung im Herbst sei man für die kommende Grippesaison, in der das Pandemievirus immer noch kursieren werde, besonders gut geschützt, so Drosten. Empfohlen wird die Grippeimpfung für bestimmte Risikogruppen. Neben den Älteren und chronisch Kranken sind dies auch Schwangere und das medizinische Personal.

