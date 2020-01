Schnupfen ist kein typisches Symptom einer Coronavirus-Infektion.

© seb_ra/iStockphoto

Wie unterscheiden sich Grippe, Erkältung und Coronavirus?

Die ersten bestätigten Fälle des Coronavirus in Deutschland machen derzeit vielen Menschen Angst. Wer unter Schnupfen und Halsschmerzen leidet, muss sich aber keine Sorgen machen: der Coronavirus macht sich durch andere Symptome bemerkbar.

Anzeige

Schnupfen und Halsschmerzen, die klassischen Symptome einer Erkältung, sind nicht typisch für eine Infektion mit dem neuen Coronaviurs. Der neue Erreger mit dem Kürzel 2019-nCoV scheint vor allem die unteren Atemwege zu befallen. Daher treten typische Erkältungssymptome wie Niesen und eine laufende Nase nach bisherigen Berichten in der Fachliteratur nicht auf. Hauptsymptome sind Fieber, Husten und Atemnot.

Coronavirus befällt vor allem die Atemwege

In einem Bericht im Fachjournal "The Lancet" haben chinesische Wissenschaftler die ersten 41 Erkrankungsfälle aus China genauer untersucht. Alle Patienten mit einer 2019-nCoV-Infektion, die im Krankenhaus behandelt wurden, hatten eine Lungenentzündung. 98 Prozent hatten Fieber, 76 Prozent (trockenen) Husten, 55 Prozent litten unter Kurzatmigkeit und 44 Prozent unter Fatigue. Nur drei Patienten klagten über Kopfschmerzen, ein einziger hatte Durchfall. Anderen Berichten zufolge könnten viele Infektionen mit dem neuen Coronavirus jedoch auch mild bis symptomlos verlaufen. Es gibt einen Fallbericht, nach dem ein positiv getestetes Kind einer betroffenen Familie symptomfrei war.

Typisch für eine Influenza-Infektion, also eine Grippe, sind neben trockenem Husten und plötzlich einsetzendem, oft hohem Fieber auch ein starkes Krankheitsgefühl sowie Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Von den Symptomen her sind Grippeerkrankungen für Laien schlecht von Infektionen mit dem neuen Coronavirus zu unterscheiden. Entscheidend für den Verdacht auf eine 2019-nCoV-Infektion ist nach derzeitigem Stand die mögliche Exposition: Gefährdet ist vor allem, wer in den betroffenen Gebieten in China war, vor allem in der Provinz Hubei, sowie wer engen Kontakt mit Personen aus diesen Gebieten hatte.

Wer die oben beschriebenen Symptome an sich bemerkt, sollte zum Arzt gehen. Dieser wird gegebenenfalls eine Probe mit Auswurf (Sputum) an ein qualifiziertes Labor schicken, um auf respiratorische Viren untersuchen zu lassen.

Erkältung und Coronavirus lässt sich leicht unterscheiden

Leichter abzugrenzen sind dagegen banale Erkältungen. Dabei treten die typischen Symptome wie Halsschmerzen, Schnupfen, schleimiger Husten, leicht erhöhte Temperatur, Abgeschlagenheit und leichte bis mäßige Kopfschmerzen meist schleichend über mehrere Tage auf. Oft schmerzt zunächst nur der Hals, der Husten kommt in der Regel erst später dazu. Man fühlt sich zwar krank, aber nicht so vollkommen kraftlos wie bei einer echten Grippe.

dh/PZ/NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.