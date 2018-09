Wer nach dem Essen oft müde und schlapp ist, sollte das nicht ignorieren.

© Giulio_Fornasar - stock.adobe.com

Müde nach dem Essen? Das kann ein Warnzeichen sein

Viele Menschen fühlen sich nach dem Essen müde und sprechen dann salopp vom sogenannten "Schnitzelkoma". Manchmal steckt jedoch mehr dahinter: Besonders aufpassen müssen zum Beispiel Diabetiker, wenn sie nach dem Essen häufig müde und unkonzentriert sind.

Anzeige

Dann könnte es sein, dass die Blutzuckerwerte nach dem Essen regelmäßig in die Höhe schnellen - mit ernsten Folgen für die Gesundheit. Doch die wenigsten Menschen mit Typ-2-Diabetes messen ihren Blutzucker regelmäßig nach dem Essen, weiß Diabetesberaterin Johanna Sandner. Daher bleiben hohe Werte oft unentdeckt. Auch bei der Kontrolle des Langzeitblutzuckers durch den Hausarzt fallen solche Blutzuckerspitzen nicht auf. Bleibt hoher Blutzucker nach dem Essen auf Dauer unbehandelt, kann dies jedoch langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit haben: So können sich Sandner zufolge Herz-Kreislauferkrankungen verschlimmern, die Blutgefäße am Auge können geschädigt werden und bei älteren Diabetikern kann die Wahrnehmung oder Erinnerung beeinträchtigt werden.

"Um den Blutzuckerspiegel auch zwischen den Arztbesuchen im Blick zu behalten, sollten Menschen mit Typ 2 Diabetes regelmäßig selbst ihre Blutzuckerwerte nach dem Essen messen", empfiehlt Sandner. Gemeinsam mit dem Arzt kann dann entschieden werden, ob eine Anpassung der Therapie sinnvoll wäre. Denkbar seien beispielsweise sogenannte Mahlzeiteninsuline, die natürliche Insulinausschüttung nach einer Mahlzeit nachahmen und dafür sorgen, dass der Zucker aus dem Blut wieder schneller in die Gewebezellen gelangt. Die Diabetesberaterin empfiehlt daher: Wer sich nach dem Essen häufiger müde, unkonzentriert und schlapp fühlt, sollte selbst aktiv werden und etwa 2 Stunden nach dem Essen die Blutzuckerwerte messen und bei Auffälligkeiten mit dem Arzt besprechen.

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.