Ein Mund-Nasen-Schutz liegt nicht komplett an und kann den Tragenden daher nicht vollständig vor einer Tröpfcheninfektion schützen.

Coronavirus: Was bringt ein Mundschutz?

Nach einer Krisensitzung zum Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Nachdem sich das Virus mittlerweile in vielen Ländern ausgebreitet hat und mittlerweile über 200 Menschen daran gestorben sind, sei die Entscheidung dazu "fast einstimmig" gefallen. Aus Angst vor einer Ansteckung decken sich hierzulande viele Menschen mit Atemschutzmasken ein, in einigen Apotheken sind sie bereits ausverkauft.

Weltweit sind in über 20 Ländern mehr als 9.700 Menschen am Coronavirus erkrankt, die meisten davon in der chinesischen Provinz Hubei. Eine Echtzeit-Karte des Center for Systems Science and Engineering der Johns Hopkins University in den USA zeigt, wie sich die Krankheit weltweit ausbreitet.

Nicht nur in China greifen aus Angst vor einer Ansteckung mehr und mehr Menschen zur Schutzmaske: Auch in Deutschland lässt die Sorge vor einer Einschleppung des Erregers die Verkaufszahlen steigen. "In vielen Apotheken bundesweit werden die Masken verstärkt nachgefragt", sagte Ursula Sellerberg von der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände gegenüber dpa. Aus einigen Teilen Deutschlands wird mittlerweile berichtet, dass die Produkte in Apotheken ausverkauft sind.

Masken zum Schutz vor Tröpfcheninfektion

Das Tragen von Schutzmasken soll vor einer Tröpfcheninfektion mit den Viren schützen. Dazu sind jedoch der aus dem Operationssaal bekannten Mund-Nasen-Schutz (MNS) nicht geeignet: Solche Masken sollen verhindern, dass der Träger Tröpfchen in die Umgebung weitergibt und schützt im OP-Saal also den Patienten. Da ein MNS nicht dicht anliegt, kann er den Tragenden nicht komplett vor einer Tröpfcheninfektion schützen. Dazu sind sogenannte Partikel-filternde Halbmasken (filtering face piece, FFP) geeignet, die ganz oder teilweise aus nicht auswechselbarem Filtermaterial bestehen. Diese reduzieren infektiöse Aerosole in der eingeatmeten Luft.

Keine Empfehlung für die deutsche Bevölkerung

Infektionsexperten halten das Tragen von Atemschutzmasken in Deutschland derzeit für unnötig. "Persönlicher Schutz ist im Augenblick vollkommen unsinnig", sagte der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Professor Dr. Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, gegenüber dpa. Auch er bestätigt, dass der MNS nicht zum Schutz vor Ansteckungen gemacht ist: "Der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", so Salzberger. Zum Schutz vor Viren empfehlen Experten gewöhnliche Hygienemaßnahmen: regelmäßiges Händewaschen, Desinfektionsmittel und Abstand zu Erkrankten von mindestens einem Meter.

